Подземный переход под железной дорогой закроют для пешеходов

В Петрозаводске начинается ремонт подземного тоннеля под железнодорожными путями. С 7 апреля переход будет закрыт для пешеходов, сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт объекта между улицами Максима Горького и Фурманова будет осуществлять АО «РЖДстрой». Производство работ потребует полного перекрытия тоннеля.

В переходе полностью заменят освещение, проведут косметический ремонт стен, организуют отвод поверхностных вод. Завершить работы планируется к 1 июня.