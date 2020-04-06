06 апреля 2020, 11:37
Общество

Подземный переход под железной дорогой закроют для пешеходов

Ремонт в тоннеле в створе улицы Горького в Петрозаводске обещают закончить до лета

В Петрозаводске начинается ремонт подземного тоннеля под железнодорожными путями. С 7 апреля переход будет закрыт для пешеходов, сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт объекта между улицами Максима Горького и Фурманова будет осуществлять АО «РЖДстрой». Производство работ потребует полного перекрытия тоннеля.

В переходе полностью заменят освещение, проведут косметический ремонт стен, организуют отвод поверхностных вод. Завершить работы планируется к 1 июня.

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Петрозаводск
улица Максима Горького
улица фурманова
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АО «РЖДстрой»
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