Карелия получит семь миллионов рублей на борьбу с COVID-19

Компания Playrix выделяет Карелии семь миллионов рублей на борьбу с коронавирусом, сообщает управление пресс-службы главы Республики Карелия.

Playrix – разработчик мобильных игр. Она входит в топ-5 самых успешных мобильных издателей мира. На помощь регионам России компания выделила 100 миллионов рублей. Поддержка в первую очередь будет оказываться тем субъектам РФ, в которых находится большинство сотрудников компании, в том числе и Карелии.

Как сообщили в компании, Петрозаводску, в котором сейчас работает около 70 сотрудников компании, Playrix выделит 7 миллионов рублей. На эту сумму будут приобретены средства индивидуальной защиты для медиков и медицинская техника.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, эти деньги будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских работников и медтехники.