Мэрия объяснила, как школьники будут учиться дистанционно

В мэрии Петрозаводска объяснили, как школьники карельской столицы смогут учиться дистанционно в период с 7 по 30 апреля. Обучение будет комбинированным: учащиеся будут заниматься по своим учебникам, а учителя предоставят им видеоуроки, полезные ссылки и презентации для лучшего усвоения материала.

Задания для школьников будут размещаться в автоматизированной информационной системе «Электронное обучение» и доводиться до учеников любыми возможными способами. В мэрии попросили учащихся и их родителей сохранять спокойствие и рабочий настрой.

С сегодняшнего дня специалисты городского управления образования ведут консультации для родителей по вопросам дистанционного обучения. Задать свой вопрос можно по телефону горячей линии: 8(8142)71-34-35 с 11 до 15 часов ежедневно.