Синоптики рассказали, какую погоду ждать в апреле 2020 года

Федеральные синоптики обещали, что погода в апреле 2020 года в Карелии будет теплее, чем в предыдущие годы.

«На востоке Северо-Западного федерального округа температура ожидается выше нормы. Карелия окажется в этом секторе. Норма среднемесячной температуры для Петрозаводска составляет +2,3 градуса. Избыток осадков по Северо-Западному округу предполагается лишь местами. В нашей республике они вроде будут в пределах нормы»,

– сообщал Росгидрометцентр в докладе о долгосрочном температурном прогнозе в России на весну и лето 2020 года.была опубликованаhttps://aif.ru/society/nature/dolgosrochnyy_prognoz_pogody_na_aprel_2020_g

И вот появилась развернутая информация о погоде на апрель 2020 года. Она изданием «АиФ» со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

Карелия территориально входит в Северо-Западный федеральный округ, но синоптики, говоря о погоде в этом округе, делают упор в основном на северные регионы. Этот прогноз больше актуален для севера Карелии: Лоухский, Калевальский, Кемский районы и Костомукша.

В Северо-Западном федеральном округе ожидаемая средняя температура апреля будет от -5 до +7 градусов, что на 1-3 градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков 20-50 мм, что близко к обычному.

В первые дни месяца пройдут осадки, ветрено, ночью – от 0 до -5, днем – от +2 до +7 градусов. К середине первой декады без существенных осадков, температура днем будет от+7 до +12 градусов. В конце первой десятидневки пройдут осадки, днем – от +4 до +9 градусов.

К середине месяца ожидается прохладная погода, без существенных осадков, ночью подморозит до -3...-8 градусов, дневная температура близка к нулю. В конце второй декады заметно потеплеет, местами пройдут небольшие дожди, днем воздух прогреется до +10...+15 градусов. К середине третьей декады ожидается теплая и сухая погода, днем воздух прогреется до +13...+18 градусов. К концу месяца станет немного прохладнее, возможны кратковременные дожди, днем максимальная температура будет от +9 до +14 градусов.

Если говорить о центре и юге Карелии, то здесь стоит ориентироваться на прогноз в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге предполагаемая среднемесячная температура будет от +6 до +7, что на 1-2 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 50-60 мм, что больше средних многолетних значений.

В первые дни апреля возможен небольшой дождь, дневная температура ожидается от +5 до +10 градусов. К середине первой декады преимущественно без осадков, днем воздух прогреется до 11-16 градусов тепла. В конце первой десятидневки пройдут дожди и станет прохладнее, температура днем – от +6 до +11 градусов.

В середине месяца будет облачно, пройдут осадки, днем максимальная температура будет от +2 до +7 градусов, ночью не исключены заморозки. В конце второй декады без существенных осадков, днем воздух прогреется до +12...+17 градусов. К середине третьей десятидневки ожидается теплая погода с кратковременными дождями, местами не исключены грозы, днем максимальная температура будет от +18 до +23 градусов. В последние дни месяца осадков не ожидается и станет прохладнее, днем – от +11 до +16 градусов.