02 апреля 2020, 11:13
Общество

Коммунальные службы Петрозаводска работают в усиленном режиме

Городской комбинат благоустройства продолжает ручную и механизированную уборку карельской столицы

Все коммунальные и хозяйственные службы Петрозаводска работают в усиленном режиме. В городе продолжается весенняя уборка парков, скверов, элементов пешеходной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации.

Работы ведутся в разных микрорайонах карельской столицы. Сотрудники городского комбината благоустройства собирают и вывозят смет, мусор и листву.

Мэрия напоминает горожанам, что они могут звонить с жалобами на ненадлежащую уборку Петрозаводска в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.

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Метки: 
Петрозаводск
коммунальные службы
уборка города
Мэрия
Городской комбинат благоустройства
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