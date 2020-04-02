02 апреля 2020, 11:13
Коммунальные службы Петрозаводска работают в усиленном режиме
Городской комбинат благоустройства продолжает ручную и механизированную уборку карельской столицы
Все коммунальные и хозяйственные службы Петрозаводска работают в усиленном режиме. В городе продолжается весенняя уборка парков, скверов, элементов пешеходной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации.
Работы ведутся в разных микрорайонах карельской столицы. Сотрудники городского комбината благоустройства собирают и вывозят смет, мусор и листву.
Мэрия напоминает горожанам, что они могут звонить с жалобами на ненадлежащую уборку Петрозаводска в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.