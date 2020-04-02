Коммунальные службы Петрозаводска работают в усиленном режиме

Все коммунальные и хозяйственные службы Петрозаводска работают в усиленном режиме. В городе продолжается весенняя уборка парков, скверов, элементов пешеходной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации.

Работы ведутся в разных микрорайонах карельской столицы. Сотрудники городского комбината благоустройства собирают и вывозят смет, мусор и листву.

Мэрия напоминает горожанам, что они могут звонить с жалобами на ненадлежащую уборку Петрозаводска в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.