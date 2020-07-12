Пятнадцать человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии

В Карелии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболело 15 человек, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 10 человек, в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 2, село Толвуя -1), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Кварцитный), в Кондопожском районе – 1 человек (деревня Готнаволок).

Еще 24 человека выздоровели: в Петрозаводске - 2, в Прионежском районе - 2, в Муезерском районе - 15, в Пряжинском районе – 1.

Также выписаны еще 4 строителя Белопорожской ГЭС.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 282,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,7 раза выше и составляет 491 случай, по Северо-Западу – 461,6.