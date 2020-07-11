Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 11 июня

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях республики, у которых диагноз был подтвержден 10 июля.

Главным очагом инфекции остается Петрозаводск. В столице республики почти половина всех заболевших – 838 человека (посмотреть новые адреса появившиеся на онлайн-карте в карельской столице можно здесь). На втором месте Кемский район с крупным очагом на стройплощадке Белопорожской ГЭС – 123 случая.

Далее следуют Беломорский район (100 случаев), Сортавальский район (93), Олонецкий район (86), Муезерский район (66) и Сегежский район (66), Суоярвский район (60), Лахденпохский район (55), Прионежский район (49).

Меньше всего зараженных в Калевальском районе (3), который до 6 июля оставался последней чистой территорией республики.

Ранее мы писали, что в Карелии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 39 человек: в Петрозаводске – 16 человек, в Пряже – 1 человек, в Прионежском районе – 1 человек (село Заозерье), в Сегеже – 1 человек, в Лоухском районе – 3 человека (поселки Чупа, Малиновая Варакка, Лоухи), в Суоярви – 7 человек, в Костомукше – 4 человека, в Пудожском районе – 6 человек (поселок Колово – 2, деревня Усть-Река – 1, Пудож – 3). В Карелии вчера зафиксирован десятый летальный исход от вируса.

Добавим, что по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксировано более 228 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии. Предыдущий пиковый показатель пришелся на 4 июля, когда в мире было выявлено около 211 тысяч заболевших COVID-19.