Семья с тройняшками из Петрозаводска переедет в просторную квартиру

Еще одна семья с тройняшками в ближайшее время переедет в просторную квартиру. Об этом сегодня на своей страницеи в соцсетях написал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Сразу трое малышей родились в апреле в семье Евгения и Юлии Карповых из Петрозаводска. И у двух их старших дочек появились две сестренки и брат. Счастливое событие! Пока еще малыши совсем крохотные, но когда они подрастут, то места для игр хватит всем: семье предоставлена финансовая помощь в размере более 4 миллионов рублей на увеличение жилплощади»,

– пишет он.

Расширить меры поддержки семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в которых родились сразу трое и более детей, глава Карелии предложил в прошлом году. Депутаты поддержали предложение и теперь таким семьям предоставляется единовременная денежная выплата на покупку или строительство жилья.

Ее уже получили шесть карельских семей: три в Петрозаводске, а также в Беломорском и Пудожском районах и в Костомукше.