Названы новые улицы в Петрозаводске, где живут заразившиеся COVID-19

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

Так, судя по карте, 10 июля в столице республики новые заболевшие появились по следующим новым адресам: ул. Боровая, 19, пр. Первомайский, 37Б, ул. Малая Слободская, ул. Чкалова, 58, ул. Судостроительная, 8А, ул. Птицефабрика, 1В.

По второму разу коронавирусная инфекция выявлена на пр. Октябрьский, 27 (ранее 30.06), ул. Московская, 13 (ранее 03.07), ул. Березовая аллея, 22 (ранее 07.07), ул. Фролова, 9 (ранее 07), пер. Глинки (ранее 07.07), 2-й Сайнаволокский переулок (ранее 09.07).

А по этому адресу заразившиеся COVID-19 выявлялись уже несколько раз: ул. Профсоюзов, 22 (ранее 03.07 и 06.07).

Ранее мы писали, что в Карелии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 39 человек: в Петрозаводске – 16 человек, в Пряже – 1 человек, в Прионежском районе – 1 человек (село Заозерье), в Сегеже – 1 человек, в Лоухском районе – 3 человека (поселки Чупа, Малиновая Варакка, Лоухи), в Суоярви – 7 человек, в Костомукше – 4 человека, в Пудожском районе – 6 человек (поселок Колово – 2, деревня Усть-Река – 1, Пудож – 3). В Карелии вчера зафиксирован десятый летальный исход от вируса.

Добавим, что по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксировано более 228 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии. Предыдущий пиковый показатель пришелся на 4 июля, когда в мире было выявлено около 211 тысяч заболевших COVID-19.