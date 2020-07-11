Новые светофоры установлены в Петрозаводске

На улице Генерала Фролова вблизи средней школы № 5 установили транспортные и пешеходные светофоры, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

«На улице Генерала Фролова установили светофорный объект и знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход». Участок дороги на Кукковке, неподалеку от средней школы № 5, оборудовали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На прилегающей к переходу территории продолжаются работы по благоустройству»,

– говорится в сообщении.

Всего в рамках нацпроекта в 2020 году безопаснее станут четыре участка петрозаводских дорог. Светофорные объекты планируется установить на пересечении улиц Ватутина, Пирогова и Пархоменко, на набережной Варкауса в районе пересечения с Московской улицей, на пешеходном переходе на Ключевой улице в районе пересечения с улицей Сусанина и на улице Генерала Фролова в районе дома № 14.

За качеством работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации.