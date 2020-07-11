Подозреваемый в совершении преступления разыскивается в Карелии

Очередная информация о розыске жителя Карелии, подозреваемого в совершении преступления, опубликован пресс-центром МВД по РК.

«Сотрудниками ОМВД России по Олонецкому району разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», Митрофанов Александр Иванович 1973 года рождения. Ранее проживал в деревне Верховье Олонецкого района»,

– говорится в сообщении.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция Олонецкого района просит сообщить по телефонам: +7-921-225-47-16, +7-911-416-34-50, +7(81436)4-14-18 или 02 (с мобильного – 102). Конфиденциальность гарантируется.