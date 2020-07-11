Пьяный водитель остановлен сотрудниками ДПС в Карелии

В Кеми в минувшую пятницу, 10 июля, был отстранен от управления автомобилем пьяный водитель, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«Инспекторы ДПС спецвзвода ГИБДД Карелии пресекли нарушение пьяным водителем, управлявшим автомобилем «ВАЗ 2112». В отношении 38-летнего нарушителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ»,

– говорится в сообщении.

Нарушитель ожидает судебного решения. В соответствии с действующим законодательством водителю грозит штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех водителей к трезвости за рулем. А если вы стали очевидцем нарушения пьяным водителем, незамедлительно сообщите всю имеющуюся информацию сотрудникам полиции, чтобы своевременно предотвратить тяжкие последствия такого нарушения – 102 или 112.