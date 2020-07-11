Реконструкция Онежской набережной идет в Петрозаводске

В карельской столице продолжается ремонт одного из главных ее символов – Онежской набережной, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы. ООО «ОнегоСтрой» ведет работы на 36 разных участках.

К сегодняшнему дню подрядчик демонтировал облицовочное покрытие Ротонды, а также мощение в створе проспекта Ленина. Уже отремонтировали основание площадки у скульптуры «Тюбингенское панно».

Другое основание – на участке у причала возле Петровской площади – подготовили под засыпку. На нее впоследствии уложат брусчатку. Уже проведены лабораторные испытания плотности оснований. Помимо этого, начался ремонт провалов в теле набережной.

За ходом выполнения работ на всех этапах реконструкции ежедневно следят специалисты Администрации Петрозаводска. Строительный контроль осуществляет ООО «Специализированный застройщик «Стройинвест КСМ». Технические совещания с подрядчиком проводятся еженедельно.

Напомним, реконструкция набережной будет проходить в два этапа. В 2020 году планируется восстановить декоративный участок ее верхней части от эспланады до пешеходного тротуара, отремонтировать каменную облицовку Ротонды, заменить покрытие входной зоны во Дворец торжественных церемоний. Частично будут устранены провалы в теле набережной, благоустроены дорожки и подход к галерее современного искусства. На втором этапе, после разработки проектно-сметной документации, стартует капитальный ремонт подпорной стенки набережной. Его планируется провести в следующем году.