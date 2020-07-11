50-летний петрозаводчанин стал жертвой интернет-мошенников

Еще один житель столицы Карелии пострадал от действий дистанционных мошенников, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, в отдел полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску обратился 50-летний гражданин. С его банковской карты были похищены порядка 10 000 рублей.

Как выяснилось, заявитель разместил на одном из сайтов объявление о том, что сдает квартиру. Вскоре ему перезвонил мужчина – рассказал, что военный, служит в секретных войсках и нуждается во временном жилье. Он предложил арендодателю оформить сделку без документального сопровождения и сразу получить предоплату в размене 20 000 рублей. Для этого требовалось дойти до банкомата.

Не вникая в суть происходящего, мужчина выполнил все необходимые манипуляции, и продиктовал собеседнику данные для входа в свой личный кабинет. После этого на его телефон пришло уведомление о том, что от его имени пытаются оформить кредит на 115 000 рублей. Он обратился за помощью в банк и успел отменить заявку. Тем не менее, аферисты успели списать с его счета 9500 рублей.

По заявлению потерпевшего проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что петрозаводчанин отдал мошенникам рекордную сумму денег. 50-летний мужчина рассказал оперативникам, что перевел мошенникам почти 2 500 000 рублей, большая часть из которых – кредитные средства.