Тринадцать человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии

В Карелии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболело 13 человек, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 8 человек, в Пряже – 2 человека, в Суоярви – 2 человека, в Костомукше – 1 человек.



Выздоровели еще 15 человек: в Петрозаводске – 8, в Беломорском районе – 5, в Суоярвском районе – 1, в Муезерском районе – 1.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 318,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,7 раза выше и составляет 525,8 случая, по Северо-Западу – 507,9.