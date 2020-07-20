Опасный автомобиль эвакуирован от «Лотос Plaza» в Петрозаводске

Пожарные в минувшее воскресенье, 19 июля, выезжали по тревожному вызову в один из торговых центров карельской столицы, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

В 11:42 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок. Бдительные горожане возле торгового центра «Лотос-Плаза» чувствуют запах газа. На место ЧП без промедления выехало несколько пожарных расчетов и 30-ти метровая автолестница.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, то было установлено, что слабый запах газа чувствуется возле легкового автомобиля, стоящего на стоянке. Опасный автомобиль был эвакуирован от торгового центра, после чего было установлено, что в машине было неисправно газовое оборудование. Подтравливал редуктор баллона. Утечка была ликвидирована.