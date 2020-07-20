Теплое лето позволяет досрочно привести дороги в порядок

2019 год в информационном плане оказался достаточно резонансным для Петрозаводска. Причина – сюжет Аркадия Мамонтова, сотрудники которого взяли керны на петрозаводских улицах, где работа еще не была завершена и не прошла должную экспертизу. Именно на основе их был сделан сюжет, в котором критиковался ремонт дорог в Петрозаводске.

Когда же работы были завершены, несколько независимых лабораторий проверяли все ремонтируемые участки и нарушений не выявили. То есть в 2019 году качество асфальта было надлежащее и об этом есть соответствующее заключение.

В этом году мы работаем с этим же подрядчиком – он на конкурсной основе выиграл контракт на 26 дорог и 18 тротуаров. Но параллельно в Петрозаводске работает другой контракт. Это республиканские деньги из дорожного фонда – 400 млн рублей и подрядчик Кондопожское ДРСУ – победитель конкурса.

Подробности в нашем видеосюжете: