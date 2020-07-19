Названы новые адреса, где живут заразившиеся COVID-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

Так, судя по карте, 18 июля в столице республики новые заболевшие появились по следующим новым адресам: ул. Боровая, 5, ул. Кондопожская, 5, ул. Чкалова, 47, ул. Антикайнена, 21, ул. Водников, 7, ул. Сусанина, 12.

По второму разу коронавирусная инфекция выявлена: пер. Ругозерский, 5 (ранее 17.07), ул. Гражданская (ранее 13.07), ул. Калинина, 73 (ранее 15.07).

А по этому адресу заразившиеся COVID-19 выявлялись уже несколько раз: ул. Питкярантская, 24А (ранее 15.07, 17.07).

Ранее мы писали, что в Карелии за минувшие сутки - субботу 18 июля - коронавирусной инфекцией заболели 19 человек: в Петрозаводске – 14 человек, в Пряже – 1 человек, в Костомукше – 1 человек, в Кондопоге – 1 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Шуя и деревня Верховье).