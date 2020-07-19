19 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Карелии

Оперативный штаб по коронавирусу Республики Карелия сообщил сегодня утром о 19 новых подтвержденных случаях заболевания.

В Петрозаводске – 14 человек, в Пряже – 1 человек, в Костомукше – 1 человек, в Кондопоге – 1 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Шуя и деревня Верховье).

На сегодняшний день выздоровели еще 22 человека: в Петрозаводске – 12, в Питкярантском районе – 3, в Лахденпохском районе – 2, в Беломорском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 315,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,7 раза выше и составляет 521,6 случая, по Северо-Западу – 502,6.