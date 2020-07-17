Диетолог оценил, как жара влияет на возможность похудеть

Летняя погода способствует сбросу лишних килограммов. В этом уверен врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В беседе с радио Sputnik эксперт рассказал, что в жару люди подсыхают и без каких-то специальных усилий теряют полтора килограмма веса. Как полагает Гинзбург, в жару также легче худеть, так как снижается аппетит, пишет РИА Новости.

«Можно сказать, что еда имеет тепловую составляющую. Организм расщепляет пищу через окисление, а окисление сопровождается выделением энергии. Часть энергии улавливается молекулами АТФ, а часть нет, поэтому после еды становится жарко. Когда вокруг и так жарко, то дополнительная энергия не нужна», - считает эксперт.