Нутрициолог рассказала об опасной диете для работников офиса

Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер посчитала популярную диету Пьера Дюкана опасной для некоторых людей. Мнение российского эксперта приводит РИА Новости. В основе системы Дюкана - пища с высоким содержанием белка, минимум жиров и углеводов. Придерживающимся этой диеты следует пить как можно больше воды и полностью исключить сахар.

Между тем Деккер считает, что такая диета подходит не всем. В частности, такого метода похудения не стоит, как считает эксперт, придерживаться людям умственного труда. Например, офисным работникам. Кроме того подобная диета, по словам нутрициолога, противопоказана при болезни почек, печени, нарушении обмена веществ, подагре, беременности и кормлении грудью.

«Из-за переизбытка белка в организме вырабатываются кетоновые тела: они подавляют аппетит и вызывающие усталость, неприятный запах изо рта и от тела», - считает Нутрициолог.

По ее словам, дефицит микроэлементов и витаминов приводит к проблемам с внешним видом, нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами. Все это в совокупности может стать причиной гормонального сбоя. По мнению эксперта, дефицит жиров может привести к проблемам с желчным пузырем и запорам, замедляется работа кишечника, происходит интоксикация организма.