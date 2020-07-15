Доктор Мясников рекомендовал полезный фастфуд

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукт фастфуда, способствующий сопротивляемости организма раковым заболеваниям. Им оказалась пицца с большим количеством томатов. Об этом пишет издание Слово и Дело.

Доктор прокомментировал утверждение итальянского коллеги Галлуса Сильвано о том, что пицца с большим количеством овощей может снижать риск развития злокачественной опухоли предстательной железы.

По мнению Мясникова, подобное заявление имеет под собой научные основания, так как в состав традиционного соуса для пиццы входят помидоры и болгарский перец, содержащие ликопин — вещество, способное противостоять развитию онкологии.

«Большое количество натуральных помидоров, овощей на лепешке из муки грубого помола плюс оливковое масло, действительно, очень полезны»,

— сказал Мясников.

Он также заметил, что, вообще, средиземноморская диета, включающая в себя свежие овощи, фрукты, сыры, морепродукты, нерафинированные растительные масла и умеренное потребление сухого вина — одна из самых полезных.