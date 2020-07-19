На ремонт Онежской набережной выделено 90 миллионов рублей

В карельской столице полным ходом идут работы по мощению Онежской набережной. Для этой цели подбирается более величественный камень, соответствующий статусу города.

Излюбленное место отдыха петрозаводчан – набережная Онежского озера, давно нуждается в реставрации. Приличный объем средств из республиканского бюджета на эти цели уже направлен – около 90 млн рублей. 36 участков набережной будут отремонтированы и отреставрированы. Это, в первую очередь, «Ротонда» – визитная карточка города и экспозиция городов побратимов.

В перечень работ также входит Дворец бракосочетаний. Все подходы к нему будут благоустроены.

Намечены также работы на 2021 год по укреплению береговой линии озера, которая страдает от волн во время штормов. После окончательного укрепления в 2022-23 годах набережная Онежского озера получит второе рождение.

Подробнее в нашем видеосюжете.