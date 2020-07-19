В Windows 10 стали пропадать «Блокнот» и Paint

После очередного обновления «десятки» Windows многие пользователи не увидели привычных программ. Причем исчезли классические программы для заметок и рисования, которые казались неотъемлемым атрибутом системы.

После выхода обновления Windows 10 под номером 2004 появились жалобы, что из списка стандартных приложений пропал текстовый и графический редакторы Notepad («Блокнот») и Paint. Похоже, что Microsoft это сделала специально, теперь это не стандартные, а опциональные приложения, которые можно загрузить отдельно.

При этом непонятна схема, по которой «Блокнот» и Paint перестали быть предустановленными приложениями. Они все еще остались в системе у большинства пользователей, некоторые заметили пропажу только в июле.

Оказалось, что классические приложения можно легко вернуть в систему. Для этого нужно зайти в «Параметры» → «Приложения» → «Дополнительные компоненты» → «Добавить компонент» и из этого списка добавить приложения Wordpad («Блокнот») и Paint. После этого программы загрузятся и снова появятся в системе.

Microsoft пока не прокоментировала эту ситуацию.