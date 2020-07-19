На трассе «Кола» завтра будет полностью перекрыто движение на 45 минут

На автомобильной дороге федерального значения Р-21 «Кола» 20 июля 2020 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад»).

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке яхты «Хортица» с максимальным высотным габаритом 20,1 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто»,