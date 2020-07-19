В России хотят составить черный список неплательщиков алиментов

Общий долг по невыплаченным алиментам в России составляет 156 миллиардов рублей. Это огромная сумма и огромная проблема. Решить ее предлагают с помощью создания так называемого черного списка алиментщиков, за попадание в который были бы предусмотрены определённые санкции и ограничения. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова считает, что это может быть действенным способом решения проблемы. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, подводя итоги недели.

«Тема остается актуальной, к нам обращаются родители, к нам пишут даже дети. Да, невыплаченные алименты – это ресурс, который не дошел до нашего ребенка. Это некупленное ему лекарство, это неоплаченная учеба или иные вопросы. Ну и качество жизни, которое стало нашим детям недоступно по причине огромного долга. Мы со своей стороны считаем, что это является недопустимой ситуацией»,

— сказала Кузнецова.

По словам омбудсмена, необходимо создать определенные реестры, так называемые черные списки неплательщиков алиментов, попадание в которые несло бы за собой определенные санкции и ограничения.

«Уверена, что этот вопрос должен быть проработан с экспертами и специалистами различных ведомств. И он может быть действенным. Конечно, есть и иные предложения — в виде создания фондов, иные варианты решения данного вопроса. Нужно их, безусловно, прорабатывать, но очень важно, чтобы меры, которые будут приниматься, ни в коем случае не снижали ответственности тех, кто не платит алименты детям», — заключила Кузнецова.