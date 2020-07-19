Россияне «расслабились» и стали реже носить защитные маски и перчатки

Жители российских городов-миллионников стали реже носить защитные маски и перчатки в общественных местах, следует из опроса Wanta Group.

В начале июля количество респондентов, которые пользуются средствами защиты в продуктовых магазинах, уменьшилось с 86 до 81 % по сравнению с последней неделей июня. С 60 до 53 % снизилась доля тех, кто носит маски и перчатки в салонах красоты, с 18 до 14 % — в парках. После открытия кинотеатров оставаться в защитной маске во время просмотра фильма готовы только 37 % опрошенных.

Москвичи носят маску чаще жителей других городов. По данным опроса, больше трети жителей столицы используют средства защиты в общественном транспорте, банках, продуктовых магазинах и торговых центрах. В регионах этот показатель оказался ниже — только 11-15 % горожан носят маску и перчатки.