30 процентов россиян после пандемии сделают ремонт или переедут
Треть россиян после окончания карантина собираются сделать ремонт или переехать, несмотря на сложную экономическую ситуацию, выяснил Аналитический центр НАФИ.
Большинство опрошенных хотят сделать ремонт или перепланировку, приобрести мебель и предметы декора (по 39 %). Около 18 % респондентов собираются переехать, а 4 % уже решили купить или построить жилье.
Во время карантина большинство граждан проводили много времени в квартире или на даче, поэтому стали обращать больше внимания на комфортность своего жилья и его недостатки, считают аналитики.
Причины, по которым респонденты считают свое жилье неудобным и хотят его улучшить, — маленькая жилая площадь, плохой микроклимат (проблемы со светом, вентиляцией, влажностью) и неуютная обстановка.
Несмотря на оживление на рынке товаров для дома и ремонта, после снятия карантина спрос упадет как минимум на 7-9 % до конца года из-за вынужденной экономии в период самоизоляции и после, полагают эксперты. Восстановится он только через 1-3 года, когда россияне вновь обретут финансовую стабильность.
При этом коронавирус усилит тренд на рациональное и практичное потребление на рынке товаров для дома, поэтому покупатели отдадут предпочтение бюджетным товарам, заключают аналитики.