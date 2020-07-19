Внимание: изменилось расписание движения автобусов с Автовокзала

Петрозаводский автовокзал опубликовал изменения в расписании пригородных и междугородных рейсов. Изменения вступили в силу с 17 июля.

Пассажирам, которые завтра отправятся на автобусах на работу, напоминаем: обратите внимание на новый график движения автобусов.

Изменяются рейсы:

- № 122 «Вилга» в 16:45 (обратно в 17:25) будет выполняться ежедневно,

- № 122 «Вилга» в 19:30 (обратно в 20:05) переносится на 19:00 (обратно в 19:40),

- № 135 «Киндасово» в 11:30 по пт, сб, вс переносится на 12:00 (обратно в 13:35)

- № 135 «Киндасово» в 16:45 по пятницам переносится на 20:00 (обратно в 21:30)

- № 121 «ст. Деревянка» в 9:05 и 19:05 будут осуществляться с заездом на 31 км (Сосновый Бор). Отправление из Соснового бора в 10:05 и 20:05, со ст.Деревянка в 10:25 и 20:25 ежедневно.

- № 606 «Кинелахта/Савиново» в 13:15 переносится на 10:15 (из Кинелахты пт.14:00, вс.13:00, из Савиново пт.12:15, вс.14:30)

- № 604 из Верхних Важин в 19:30 по пт,вс переносится на 19:00

- № 519 «Олонец» в 18:15 будет выполняться ежедневно (из Олонца в 13:10)

- № 519 «Олонец» в 19:30 будет выполняться кроме субботы (из Олонца в 16:50)

Отменяются рейсы:

- № 114 «Сосновый Бор, 31 км» в 10:30 и 17:00,

- № 610 «Савиново/Ведлозеро» в 6:30 (пн, пт) и 13:15 (пн.)

- № 135 «Киндасово» в 16:45 по сб. и вс.

- № 519 «Олонец» в 18:45 кроме вс.