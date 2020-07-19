19 июля 2020, 13:19
ВОЗ: В мире поставлен рекорд по числу заразившихся COVID-19 за день
В лидерах по количеству зараженных — США
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в мире стал рекордным с начала пандемии — 259,8 тыс. человек, сообщила ВОЗ. Прошлый максимум был зафиксирован лишь накануне: 17 июля число новых случаев заболевания составило 237,7 тыс., передает РБК.
Число заболевших COVID-19 в мире за день увеличилось на 259,8 тыс. человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.
Это рекордное число заразившихся, выявленных за сутки. Прошлый максимум был зафиксирован накануне, 18 июля: тогда за день в мире коронавирус обнаружили у 237,7 тыс. человек.
Больше всего заразившихся коронавирусом за день выявили в США — 71,4 тыс. человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев соответственно.