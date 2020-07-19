Студентка ПетрГУ победила в конкурсе «Студенческий лидер СЗФО 2020»

С 13 по 17 июля 11 конкурсантов боролись за звание Студенческого лидера СЗФО и за право представлять регион в финале. Впервые конкурс полностью проходил в онлайн-пространстве. По итогам регионального этапа конкурса обладательницей второго места и право представлять СЗФО в финале стала Ксения Петрова, студентка Физико-технического института ПетрГУ, сообщает сайт университета.

- Я работаю в профкоме, а конкурс отлично «прокачивает» необходимые навыки и знания. Впервые участвовала в конкурсе в дистанционном формате, что было необычно и интересно. Теперь есть возможность принять участие во «Всероссийском студенческом лидере»,

- поделилась впечатлениями Ксения.

Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» − комплексный проект, направленный на выявление и поддержку заинтересованной и талантливой молодежи, способной в дальнейшем профессионально заниматься реализацией государственной молодежной политики в студенческой среде. Конкурс является уникальной площадкой для обмена опытом представителей разных студенческих организаций со всей России.

Конкурс проводится ежегодно с 2003 года. Основной целью конкурса является выявление и поддержка заинтересованной и талантливой молодежи, способной в дальнейшем профессионально заниматься реализацией государственной молодежной политики в студенческой среде на качественно новом уровне, на активизацию работы первичных профсоюзных организаций студентов вузов по защите прав и интересов студенчества, выявление и обобщение передового опыта, повышение мотивации членства в Профсоюзе, развитие инновационных форм работы студенческих первичных профсоюзных организаций.

Фото: ПетрГУ