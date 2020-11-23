Стало известно, закроют ли кинотеатры, театры и концертные залы

Министерство культуры Карелии разъяснило сегодняшнее распоряжение губернатора, касающееся новых ограничительных мер, принимаемых в связи с коронавирусом.

В ведомстве пояснили, что кинотеатры и театрально-концертные организации республики продолжают работу в прежнем режиме. Однако требуется соблюдать ранее введенные ограничения. В частности, речь идет о заполняемости зала не более чем на 25 процентов, поэтапный вход и выход зрителей, социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты.

В министерстве подчеркнули, что запрет на проведение до 15 января 2021 года спортивных, зрелищных, публичных мероприятий, введенный поправками в распоряжение главы от 12 марта №127-р, не распространяется на деятельность театров, кинотеатров и концертных организаций.

«Как указано в п. 10 распоряжения главы № 729-р от 23 ноября, организации и индивидуальные предприниматели могут продолжить проведение кинопоказов и театрально-концертных мероприятий»,

- сообщает Минкультуры РК.



В декабре и январе не будет новогодних елок, детских праздников и других массовых интерактивных мероприятий, которые традиционно проводят учреждения культуры.

Исключение будет сделано только мероприятия, о проведении которых было объявлено до 23 ноября 2020 года и которые возможно организовать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. (фото afisha.ru)