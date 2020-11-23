Музыкальный театр Карелии устроит гастроли в районах республики

В конце ноября выступления артистов балета Музыкального театра Карелии пройдут в Питкяранте и Сортавале, в декабре танцовщики посетят Медвежьегорск и Беломорске, сообщает Минкульт республики.

В гастрольной программе – фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Раймонда», «Вальпургиева ночь» и «Гаянэ». В гастролях примет участие вся балетная труппа театра. Такой масштабный показ балетного искусства состоится на районных сценах Карелии впервые. Он проходит в рамках празднования 100-летия республики. Вход на концерты будет свободным.

Декорации, свет, костюмы – жители районов Карелии будут иметь возможность увидеть фрагменты балетных спектаклей максимально приближенными к тому, как они показываются на большой сцене театра.

28 ноября на сцене Питкярантского городского дома культуры карельский балет покажет дивертисмент из балета Александра Глазунова «Раймонда» и хореографическую картину «Вальпургиева ночь» на музыку Шарля Гуно. Премьера этих спектаклей открыла сезон в Музыкальном театре, а сейчас жители Питкяранты смогут приобщиться к высокому искусству танца, не покидая своего родного города.

29 ноября на сцене социально-культурного молодежного центра Сортавалы будут показаны фрагменты балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Чайковского и «Гаяне» Хачатуряна. Жители Сортавалы смогут приобщиться к искусству классического наследия Мариуса Петипа, а также насладиться темпераментным зрелищем знаменитого «Танца с саблями».

13 и 14 декабря карельский балет продолжит свой «культурный десант» в районы республики и отправится на север. В эти дни состоятся выступления в Медвежьегорске и Беломорске.

Для танцовщиков классического балета выступление на площадках районных домов культуры, безусловно, станет испытанием на прочность. Показ таких сложных спектаклей требует и специального оснащения сцены, и идеально ровного пола, и профессионального светового оборудования. Техническая группа Музыкального театра уже посетила места будущих гастролей, оценила их возможности и необходимый объем работ по подготовке сцены. Световое и звуковое оборудование, декорации, костюмы и даже специальное покрытие для пола – все это будет привезено в районные дома культуры из Петрозаводска и поможет обеспечить надлежащее качество показа.

Балетные постановки Музыкального театра Карелии видели зрители Екатеринбурга, Мурманска, Череповца, Ижевска, Саратова, Йоэнсуу. Они с успехом показывались на Международном фестивале балета в Савонлинна, на фестивале «Золотая Маска» в Москве, Международном фестивале современной хореографии в Краснодаре.

Фото с сайта правительства Карелии