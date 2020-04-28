28 апреля 2020, 10:18
Двухлетний ребенок заразился коронавирусом в Петрозаводске
Глава Карелии раскрыл информацию о новом заболевшем в республике
Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал об очередном заболевшем Covid-19 в республике. Напомним, за последние сутки список зараженных пополнился одним пациентом.
По словам губернатора, коронавирус обнаружен у двухлетнего ребенка. Он живет в Петрозаводске. Заболевший - из выявленной ранее группы массового заражения.
Напомним, на сегодняшний день в Карелии 63 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. 47 из них болеют в Петрозаводске. Также пациенты есть в Питкярантском, Сегежском, Кондопожском и Прионежском районах.