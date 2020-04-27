Резкую вспышку коронавируса в Петрозаводске изучат правоохранители

Роспотребнадзор направит в правоохранительные органы материалы, связанные с резким ростом количества заболевших коронавирусом в Петрозаводске. В действиях группы людей усматривается состав административного правонарушения, сообщает управление пресс-службы главы РК.

Как рассказала врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РК Людмила Котович, группа горожан пренебрегла ограничительными мерами, в результате чего за последние два дня выявлено 16 новых случаев заражения Covid-19 в карельской столице. Новые заболевшие контактировали с тремя ранее заразившимися. Это и дети, и пожилые люди.

«Заражение произошло вследствие нарушения ограничительных мер, которые были введены распоряжением главы Карелии. Мы продолжаем устанавливать, с кем еще контактировали данные граждане. Не исключено, что круг их контактов значительно шире», - добавила Людмила Котович.

Сотрудники правоохранительных органов должны будут дать правовую оценку сложившейся ситуации.