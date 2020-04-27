Мэрия не может найти некоторых ветеранов для вручения им медалей

В Петрозаводске завершается выдача медалей, посвященных 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Всего в городе раздадут более 2,5 тысячи наград участникам войны и труженикам тыла, сообщает пресс-служба мэрии.

Кампанию не остановила даже пандемии коронавируса. В условиях ограничительных мер медали доставляются с соблюдением всех мер предосторожности.

В мэрии заявили о возникшей проблеме - некоторых ветеранов сотрудники администрации просто не могут найти. Чиновники предположили, что пожилые люди могут жить у родственников по другим адресам, и попросили горожан о помощи. До 30 апреля ветераны, которые еще не получили медаль, или их родственники могут обратиться в мэрию по телефонам: 71-33-57, 71-34-68, 71-34-67, 71-33-56.