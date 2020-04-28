Жительницу Карелии обманули в соцсети со взломанного аккаунта подруги

Жительница Питкяранты стала очередной жертвой дистанционного мошенничества. Она рассказала полицейским, что неоднократно слышала об уловках злоумышленников, но когда это коснулось ее лично, женщина не смогла отличить правду от обмана, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как выяснилось, в соцсети пострадавшей написала приятельница. Она сообщила, что получила от банка бонус - пять тысяч рублей - и предложила подруге тоже добыть легкие деньги. Для этого требовались данные карты и смс-уведомлений. Попутно женщина рассказала, что если у ее подруги есть вклады, то они удвоятся.

Не проверяя никакую информацию, жительница Питкяранты полностью доверилась писавшему человеку и передала все необходимые данные. После этого с ее карты списали 63 тысячи рублей.

Полиция просит жителей республики проявлять бдительность при пользовании Интернетом, чтобы не стать жертвой мошенников.