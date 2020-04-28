28 апреля 2020, 09:43
Происшествия

Покупатель гипермаркета в Петрозаводске пытался выдать мясо за свеклу

Сотрудники вневедомственной охраны задержали хитрого мужчину, решившего обмануть сотрудников торгового заведения

В пятницу и выходные дни в магазинах Карелии сотрудники Росгвардии пресекли пять попыток кражи товаров. Четыре случая отмечены в Петрозаводске, еще один - в Сегеже, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в одном из гипермаркетов Петрозаводска 46-летний покупатель взвесил мясо, как свеклу, а сыр - как тыкву, и попытался все это купить. Сотрудники магазина вовремя заметили обман. Гипермаркет мог понести ущерб на сумму более трех тысяч рублей.

Мужчина был передан полиции. Его действия могут быть квалифицированы, как мошенничество.

 

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Метки: 
Петрозаводск
Сегежа
росгвардия
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мошенничество
гипермаркет
новости петрозаводска