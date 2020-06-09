Названы наиболее зараженные районы Карелии на 9 июня

Обновленная онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии демонстрирует наиболее зараженные районы республики по данным на 9 июня.

С большим отрывом по-прежнему лидирует Петрозаводск. В столице Карелии 323 заболевших - это почти половина от всех случаев.

На втором месте с 76 зараженными расположился Кемский район. Здесь крупная вспышка Covid-19 случилась на стройке Белопорожской ГЭС. На третьем месте Олонецкий район. На этой территории 57 заболевших: больше всего в поселке Ильинский, но зараженные есть во многих населенных пунктах.

По 47 больных в Сегежском и Беломорском районах. На остальных территориях зараженных существенно меньше. Отметим, что в Калевальском и Пудожском районах случаев коронавируса до сих пор не зарегистрировано.