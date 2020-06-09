Названы адреса петрозаводчан, у которых вчера был выявлен коронавирус

В карельской столице появились новые очаги заражения коронавирусом. Такой вывод можно сделать, взглянув на свежие данные онлайн-карты распространения COVID-19 в республике.

8 июня, по неизвестным нам причинам, карта не обновлялась в течение всего дня. Поскольку в нашу редакцию поступали звонки от обеспокоенных читателей, мы назовем адреса заболевших за два дня – 7 и 8 июня.

Так, седьмого числа в Петрозаводске заболевших выявили на Жуковского, 36-а; на Октябрьском проспекте, 68; на улице Советская, 31-а; на Лососинском шоссе, 33 к 1; на улице Калинина, 55-а; на Ключевой, 6 к 1. Также новые заболевшие были выявлены в старых очагах, где ранее регистрировались случаи заражения. Это Скандинавский проезд, 7, где ранее случаи заболевания фиксировались 9 и 14 мая, и Финский проезд, где заболевания было подтверждено 5 мая.

8 июня ковид нашли на Мерецкова, 14-а; на улице Станционная, 4; на Пограничной, 11; в доме на Боровой; в переулке Ругозерский, 4; на улице Сыктывкарская, 27 к 3; на улице Варламова, 31. Также заболевших выявили по адресам, где ранее фиксировали заражение. Это дом на улице Тимоскайнена; дом №102-б на Чапаева; дом №11 на проспекте Лесной и дом №1 на улице Коммунальная.

Напомним, по состоянию на 9 июня общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 676 человек, выздоровевших 256 человек, умерших – 5. В Петрозаводске всего заболевших - 323 человека.