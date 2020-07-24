Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 24 июля

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых инфекция была выявлена 23 июля.

Главным очагом Covid-19 остается Петрозаводск. В столице республики уже 1031 зараженный. На втором месте Кемский район - 128 больных, на третьем - Беломорский район - 108.

Далее следуют Сортавальский район (98), Олонецкий район (90), Сегежский район (88), Суоярвский район (79), Муезерский и Прионежский районы (по 70) и Кондопожский район (60).

Меньше всего зараженных в Калевальском районе - 10.