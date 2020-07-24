Схема движения через переезды изменится в Петрозаводске

В Петрозаводске в конце июля изменится схема проезда через некоторые железнодорожные переезды. Это связано с ремонтом путей, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 25 июля с 6.00 до 12.00 на железнодорожном переезде на Пряжинском шоссе со стороны Транспортной улицы будет организовано реверсивное движение.

28 и 29 июля с 9.00 до 20.00 похожие изменения произойдут возле станции Онежский, на проезде Строителей. Реверсивное однополосное движение организуют на железнодорожном переезде, на участке, соединяющем Южную промзону и Птицефабрику.

28 июля с 22.00 до 6.00 29 июля будет приостановлено движение транспорта через железнодорожный переезд на Пограничной улице, в районе Стекольного переулка. Здесь же 29 июля с 6.00 до 22.00 будет осуществляться реверсивное движение. С 22.00 29 июля до 6.00 30 июля проезд вновь будет полностью закрыт. Пропуск экстренных служб при необходимости будет осуществляться по временному настилу.

Мэрия карельской столицы просит водителей заранее планировать свой маршрут, соблюдать ПДД и руководствоваться дорожными знаками.