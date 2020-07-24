24 июля 2020, 17:03
Мэрия проверила городские троллейбусы и автобусы
Специалисты городской администрации побывали в троллейбусном управлении и на конечной остановке
Мэрия Петрозаводска продолжает проверки транспорта на предмет соблюдения санитарных норм в период коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Сегодня работники мэрии провели инспекцию в троллейбусном управлении и на конечной остановке на улице Кемской.
Так, перед выходом салоны троллейбусов проходят дезинфекцию. Обрабатываются сиденья, поручни, двери и другие поверхности. Сами троллейбусы тоже моют. Дезинфекцию проходят и автобусы.
В мэрии напомнили, что пассажиры в общественном транспорте должны носить маски, полностью закрывающие органы дыхания.