Мэрия проверила городские троллейбусы и автобусы

Мэрия Петрозаводска продолжает проверки транспорта на предмет соблюдения санитарных норм в период коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Сегодня работники мэрии провели инспекцию в троллейбусном управлении и на конечной остановке на улице Кемской.

Так, перед выходом салоны троллейбусов проходят дезинфекцию. Обрабатываются сиденья, поручни, двери и другие поверхности. Сами троллейбусы тоже моют. Дезинфекцию проходят и автобусы.

В мэрии напомнили, что пассажиры в общественном транспорте должны носить маски, полностью закрывающие органы дыхания.