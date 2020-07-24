Владимир Соловьев заподозрил, что Геннадия Сараева запугали педофилы

23 июля в очередном выпуске программы известного телеведущего Владимира Соловьева «Соловьёв LIVE» обсуждалась тема приговора карельскому историку Юрию Дмитриеву. Одним из спикеров в передаче должен был выступить уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. В концепт программы он идеально вписывался, так как считает приговор Дмитриеву слишком мягким.

Однако, когда подошло время, Сараев в эфире не появился. Соловьева это очень расстроило. Он дважды набирал телефон Сараева, сопровождая звонок своими рассуждениями:

«С Геннадием Сараевым разговаривали, но он почему-то исчез со связи. Может на него оказывают давление? Неужели запугали? Надеюсь, с ним все в порядке. Да, видимо какие-то могущественные силы.

Мы-то думали, что есть только голубое лобби в нашей стране, оказывается еще и педофильское. Странно, почему на стороне педофилов оказываются совсем не те люди. Я не намекаю, что омбудсмен из Карелии имеет хоть какое-то отношение к педофилам, нет, но может они на него пытаются давить и пытаются его запугать».

Портал «Петрозаводск говорит» связался по телефону с Геннадием Сараевым, чтобы прояснить ситуацию с педофильским давлением.

Оказалось, он в отпуске, с семьей находится на даче в Олонецком районе. Когда на него вышли продюсеры Соловьева, он согласился, но предупредил их, что связь здесь никудышняя: интернета нет вообще, а телефонная связь очень неустойчивая.

Получается, что либо продюсеры не расслышали Сараева, либо они не предупредили Соловьева, либо он сделал вид, что не в курсе о плохой связи, либо это все происки могущественного педофильского лобби.