В Краснодарском крае изменили правила въезда туристов

Туристы, перенесшие коронавирус, смогут заселиться в отели Кубани и после 1 августа. Власти Краснодарского края уточнили правила приема гостей в пандемию.

«С 1 июля и с 1 августа в отели и гостиницы Кубани смогут заселяться туристы с документом о перенесенном коронавирусе»,

- говорится в сообщении администрации края. Губернатор Вениамин Кондратьев подписал соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности». Подчеркивается, что новые требования не распространяются на детей до шести лет включительно.

Туристам, заселяющимся с 1 июля необходимо представить, медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании, со дня выздоровления которого прошло не более 6 месяцев, или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три дня до заселения, или сертификат о вакцинации.

С 1 августа гостям при заселении нужно предъявить медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании, или справку о вакцинации, а «в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения».

Кроме того несовершеннолетним от 7 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три дня до заселения.

Граждане Армении, Беларуси, Киргизии, въезжающие на территорию Кубани, в случае наличия справки о медицинском отводе от вакцинации и несовершеннолетние от 7 до 18 лет также могут представить отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за три дня до заселения, в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19». (фото chemodanus.ru)