Минприроды продлило запрет на посещение карельских лесов

До 11 июля продлен режим ограничения посещения лесов республики. Решение принял и.о. министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов. По данным карельского Росгидромета, информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, в первой декаде июля установится жаркая погода, ожидается установление теплой солнечной погоды и отсутствие осадков.

На территории лесного фонда в зависимости от пожароопасной обстановки лесничие могут выставлять временные посты на дорогах в леса, устанавливать предупреждающие аншлаги, шлагбаумы. Если человек едет в лес и его остановят на посту, то с ним проведут беседу, доведут информацию об ограничениях, особом противопожарном режиме, ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, запишут номер машины, спросят, куда он направляется.

Запрет на посещение конкретных лесных участков также может быть введен при установлении 5 класса пожарной опасности и ухудшении лесопожарной обстановки или при наличии действующего лесного пожара. Граждан просят воздержаться от посещения лесов и соблюдать правила пожарной безопасности. В республике действует особый противопожарный режим, запрещено разводить костры в лесах. (фото natworld.info)