Федеральные специалисты направлены в Карелию из-за ситуации с COVID-19

Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом особенно в крупных городах – Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 министр сообщил, что медицинская служба работает с особым напряжением. Отдельно Мурашко остановился на Карелии и Бурятии, сообщает пресс-служба правительства России.

«Также республики Бурятия и Карелия требуют повышенного внимания, и в эти регионы направлены дополнительные специалисты федеральных учреждений»,

- сказал министр.

По данным на утро 30 июня, общее число заболевших в республике за весь период пандемии – 50 164, умерших 629, поправившихся 47 493. (фото vlast.kz)