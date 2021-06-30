30 июня 2021, 15:29
Федеральные специалисты направлены в Карелию из-за ситуации с COVID-19
Михаил Мурашко назвал Карелию в числе регионов, которые требуют повышенного внимания из-за напряженной ситуации с заболеваемостью коронавирусом
Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом особенно в крупных городах – Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 министр сообщил, что медицинская служба работает с особым напряжением. Отдельно Мурашко остановился на Карелии и Бурятии, сообщает пресс-служба правительства России.
«Также республики Бурятия и Карелия требуют повышенного внимания, и в эти регионы направлены дополнительные специалисты федеральных учреждений»,
- сказал министр.
По данным на утро 30 июня, общее число заболевших в республике за весь период пандемии – 50 164, умерших 629, поправившихся 47 493. (фото vlast.kz)