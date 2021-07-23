Игумен Валаамского монастыря отец Мефодий умер от коронавируса

Игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря отец Мефодий скончался в реанимации в Санкт-Петербурге 22 июля. Сообщение о кончине архимандрита появилось на странице обители.

«Отец Мефодий почил от коронавируса»,

- рассказали РИА Новости в пресс-службе монастыря.

Архимандрит Мефодий (Венко Петров) родился в Восточной Македонии 16 февраля 1961 года. На Валааме Мефодий возглавлял Православный культурно-просветительский центр монастыря «Свет Валаама», встречал многочисленных гостей и друзей обители.

«Фонтанка.ру» также сообщила некоторые факты биографии монаха. В частности, по инициативе игумена Мефодия список Валаамской иконы Божией Матери побывал в космосе и совершил 488 витков вокруг Земли. Это первый случай в истории Русской церкви, когда икона отправилась в космос.

Мефодий также известен тем, что во время визита президента Владимира Путина на Валаам поцеловал ему руку. Свой поступок он объяснил тем, что сделал это «в знак признания маленьким (македонским) народом великого русского народа». Мефодий разъяснил, что в «восточном православии» поцелуй руки обозначает смирение, поцелуй священником руки мирянина вписывается в эту традицию. (фото vk.com)