31 марта 2020, 18:01
Опубликовано атмосферное видео о карантине в Петрозаводске
Виталий Воробьев два дня снимал пустой утренний город
Петрозаводчанин Виталий Воробьев опубликовал 30 марта видео о том, как выглядит Петрозаводск в карантине.
Только за сутки и только во «Вконтакте» его просмотрело более 50 тысяч человек, большой популярностью ролик пользуется и в инстаграме.
И не удивительно, таким город видеть нам нечасто приходится, если приходилось вообще. Да еще и музыка соответствующая.
По словам Виталия, снимал он в течение двух дней, рано утром.
Напомним, непривычно пустым и замерзшим город также увидели фотографы Владимир Ларионов и Илья Тимин.