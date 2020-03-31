Опубликовано атмосферное видео о карантине в Петрозаводске

Петрозаводчанин Виталий Воробьев опубликовал 30 марта видео о том, как выглядит Петрозаводск в карантине.

Только за сутки и только во «Вконтакте» его просмотрело более 50 тысяч человек, большой популярностью ролик пользуется и в инстаграме.

И не удивительно, таким город видеть нам нечасто приходится, если приходилось вообще. Да еще и музыка соответствующая.

По словам Виталия, снимал он в течение двух дней, рано утром.

Напомним, непривычно пустым и замерзшим город также увидели фотографы Владимир Ларионов и Илья Тимин.