31 марта 2020, 11:55
Знаменитая танцующая пара из Петрозаводска сняла клип о карантине
Танцевать можно и дома. Главное не переругаться в пух и прах
Знаменитые танцоры из Петрозаводска Маша и Саша, радующие нас танцами в разных частях города, тоже самоизолировались, но танцевать не перестали.
Танцоры сняли клип о том, как проходят их дни взаперти.
«Примерно так и проходит наша #самоизоляция. Наша цель – выжить. PS Да, звуки в конце реально издает Маша О_О»,
– так авторы прокомментировали свое творение в группе в соцсети.
Клип рекомендуется смотреть до конца.
Портал «Петрозаводск говорит» ранее рассказывал об этой паре, подробнее в нашем материале «Пара молодых петрозаводчан танцует в разных местах города (видео)».
Фото и видео из группы Маша & Саша. Танцуем на улицах Петрозаводска