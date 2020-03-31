Знаменитая танцующая пара из Петрозаводска сняла клип о карантине

Знаменитые танцоры из Петрозаводска Маша и Саша, радующие нас танцами в разных частях города, тоже самоизолировались, но танцевать не перестали.

Танцоры сняли клип о том, как проходят их дни взаперти.

«Примерно так и проходит наша #самоизоляция. Наша цель – выжить. PS Да, звуки в конце реально издает Маша О_О»,

– так авторы прокомментировали свое творение в группе в соцсети.

Клип рекомендуется смотреть до конца.

Портал «Петрозаводск говорит» ранее рассказывал об этой паре, подробнее в нашем материале «Пара молодых петрозаводчан танцует в разных местах города (видео)».

Фото и видео из группы Маша & Саша. Танцуем на улицах Петрозаводска